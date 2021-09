Spalletti | “Penso di fare 3-4 cambi Lo Spartak ha perso la prima | avrà voglia di rivalsa”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro loMosca. Queste le sue parole: “E’ una situazione in funzione di quella successiva. Quei 3-4 calciatori che potremo risparmiare per averli freschi nella partita successiva saranno risparmiati. Tre, quattro, quattro e mezzo…”. Su Lozano: “E’ un ragazzo splendido, unana di una squisitezza unica. Però qui dentro tutti hanno quelle capacità lì e quelle caratteristiche lì. Lui si trova benissimo. Ha un pochettino ritardato il migliorare la sua condizione a causa dell’incidente in nazionale, ora però lo vedo molto motivato, sorridente. Tra l’altro secondo me lo vedo nell’ambiente giusto per lui, come Osimhen. Napoli mi sembra un ambiente adatto per calciatori come Lozano e Osimhen”. Sui reduci dagli infortuni: “Li vedo bene. ...