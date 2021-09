Spagna: Draghi, Puigdemont? 'Operazione di polizia, no governi né politica' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Si è trattato di "un'Operazione di polizia e magistratura" che non ha riguardato "i governi e la politica". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulla vicenda del leader catalano Carles Puigdemont. "Non c'è stato nessun coinvolgimento del governo italiano" e non c'è stata "nessuna comunicazione con il governo spagnolo", ha detto Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Si è trattato di "un'die magistratura" che non ha riguardato "ie la". Così il premier Marioin conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulla vicenda del leader catalano Carles. "Non c'è stato nessun coinvolgimento del governo italiano" e non c'è stata "nessuna comunicazione con il governo spagnolo", ha detto

