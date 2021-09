“Sono uscita con quelli famosi”. GF Vip, Clarissa Selassié parla dei fidanzati vip: la regia blocca tutto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le principesse etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, pronipoti dell’ultimo imperatore Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare, continuano a regalare perle e siparietti trash al Grande Fratello Vip. Entrate tutte e tre come single, all’interno del GF Vip 6 Lucrezia ha intrecciato una ‘relazione’ con Manuel Bortuzzo, noto alle cronache per essere rimasto coinvolto in una sparatoria nel quartiere Axa di Roma e a causa della quale è costretto in una sedia a rotelle, mentre è di queste ore un avvicinamento di Samy Youssef a Jessica. È stata proprio la maggiore delle tre principesse a rivelare il gossip alle altre concorrenti della casa. GF Vip 6, Clarissa Selassié parla dei flirt vip “Mi ha preso la mano, poi ha preso la mia mano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le principesse etiopi Jessica, Lucrezia eHailé, pronipoti dell’ultimo imperatore Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare, continuano a regalare perle e siparietti trash al Grande Fratello Vip. Entrate tutte e tre come single, all’interno del GF Vip 6 Lucrezia ha intrecciato una ‘relazione’ con Manuel Bortuzzo, noto alle cronache per essere rimasto coinvolto in una sparatoria nel quartiere Axa di Roma e a causa della quale è costretto in una sedia a rotelle, mentre è di queste ore un avvicinamento di Samy Youssef a Jessica. È stata proprio la maggiore delle tre principesse a rivelare il gossip alle altre concorrenti della casa. GF Vip 6,dei flirt vip “Mi ha preso la mano, poi ha preso la mia mano ...

