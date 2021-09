Sono dolci e ciò ha cucito addosso alle carote la fama di fare ingrassare. E invece no! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le carote Sono uno snack a basso impatto calorico (foto Getty Images). Salviamo le carote. Le straordinarie radici arancioni Sono finite sotto la mannaia delle dicerie, dell’ammasso disordinato di notizie false, pseudoscienza e credenze popolari. «Troppo zuccherine» è il verdetto che le esclude dai pasti dei perennemente a dieta. E «la calunnia è un venticello» come canta Don Basilio nel Barbiere di Siviglia, «alla fin trabocca e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un’esplosione come un colpo di cannone». Bum: carote spazzate via dalla tavola. Si dovrebbe spiegare invece che questi ortaggi non solo non fanno ingrassare ma regalano antiossidanti, a cominciare dal betacarotene, senza temere confronti con la maggioranza dei ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Leuno snack a basso impatto calorico (foto Getty Images). Salviamo le. Le straordinarie radici arancionifinite sotto la mannaia delle dicerie, dell’ammasso disordinato di notizie false, pseudoscienza e credenze popolari. «Troppo zuccherine» è il verdetto che le esclude dai pasti dei perennemente a dieta. E «la calunnia è un venticello» come canta Don Basilio nel Barbiere di Siviglia, «alla fin trabocca e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un’esplosione come un colpo di cannone». Bum:spazzate via dalla tavola. Si dovrebbe spiegareche questi ortaggi non solo non fannoma regalano antiossidanti, a cominciare dal betane, senza temere confronti con la maggioranza dei ...

