Sonia Bruganelli infilzata da Paolo Bonolis | “Attenta a quel che dici e a quella foto”

(Di mercoledì 29 settembre 2021)mette in allerta la moglie “lo chee alleche metti!”, sono queste le parole diche in modo ironico ha voluto riprendere sua moglie. Ricordiamo che quest’ultima sia sui social che in trasmissione ha avuto uno scontro con Adriana Volpe. Tra le due opinioniste L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - MIRKOSERRITIE15 : #GrandeFratelloVip #GFVIP Sonia Bruganelli a cena con Giancarlo Magalli: Adriana Volpe sbotta e pubblica una chat p… - lillydessi : Sonia Bruganelli, il retroscena sul problema di salute della figlia: “Quando hai un danno cerebrale…” - Kronic… - erminia58324720 : @GFVIP_Official Più che portare scompiglio è irritante all’ennesima potenza!! Un curriculum inesistente, recita (m… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Sonia Bruganelli a cena con Giancarlo Magalli: Adriana Volpe sbotta e pubblica una chat p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Sempre al GF Vip Adriana Volpe eai ferri corti: la Volpe accusa la collega di aver pubblicato una foto con Giancarlo Magalli solo per farle rabbia. Ricordiamo che tra la Volpe e ...Ursula, inoltre, ha ammesso di ammirare in modo particolarenel ruolo d opinionista del reality. 'La adoro perchè è vera e schietta. Vedo molta sostanza in lei e zero apparenza ", ha ...La lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in diretta al GF Vip ha lasciato alcuni strascichi e anche Paolo Bonolis ha voluto dire la sua ...Soleil Sorge, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dal suo ingresso nella casa è al centro dei rumors. Scopri gli ultimi gossip.