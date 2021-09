Sonia Bruganelli | che casa! C’è pure la vasca idromassaggio nella camera da letto | le foto

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è stata scelta come opinionista del GF Vip 5 insieme ad Adriana Volpe. Una ‘coppia scoppiettante’ quella che affianca Alfonso Signorini durante le dirette, che sin dalle prime puntate ha fatto capire come non corra buon sangue. Ma del resto la moglie di Paolo Bonolis e la conduttrice ed ex gieffina sono due donne molto diverse. A differenza di Adriana Volpe, da anni e anni protagonista sul piccolo schermo,è stata più spesso dietro le quinte che davanti le telecamere, ma chi è avvezzo a social e gossip la conosce molto bene. Lady Bonolis è più e più volte finita nel mirino degli hater che l’accusano di ostentare uno stile agiato. Dall’aereo privato ai capi firmati, fino alle critiche più becere che riguardano i figli (ne ha 3: Davide, Silvia e Adele). Ma avete mai visto casa della ...

Advertising

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - Davethewilliams : Sonia Bruganelli umilmente mi affido a te per chiedere foto del dio greco che si accompagna a Tombino Ziri, grazie #tzvip - Rudebeesng : Lite Sonia Bruganelli-Adriana Volpe, Paolo Bonolis intervenes - MIRKOSERRITIE15 : #GrandeFratelloVip #GFVIP Sonia Bruganelli a cena con Giancarlo Magalli: Adriana Volpe sbotta e pubblica una chat p… - lillydessi : Sonia Bruganelli, il retroscena sul problema di salute della figlia: “Quando hai un danno cerebrale…” - Kronic… -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Il Fatto Quotidiano

Adriana è davvero apprezzata dal pubblico italiano, proprio per questo è stata scelta come opinionista del Grande Fratello Vip affianco a, moglie di Paolo Bonolis. In queste ...... porta nelle coscienze e nelle riflessioni del pubblico, molto eterogeneo, variegato del GF Vip e che gode, in questa edizione, di una opinionista che ha schiettezza e coraggio come,...Alfonso Signorini, durante un'intervista, lancia un attacco diretto a Barbara D'Urso. Il conduttore del GfVip non lascia nulla al caso ...In un'intervista rilasciata a Chi, mamma Rossella ha deciso di esprimere la sua posizione rispetto alla decisione del figlio Manuel Bortuzzo: con lui si rompe un tabù ...