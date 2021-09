Sondaggi Harris Interactive | presidenziali Francia | crollo per Le Pen

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Brutte notizie per l’alleata francese di Matteo Salvini. Secondo gli ultimirealizzati dall’istitutoper Challenges, Marine Le Pen raccoglierebbe “solo il 16% delle intenzioni di voto nel primo turno delle elezionidel 2022, contro il 24% del mese precedente”. Undi ben otto punti percentuali. Stando ad alcuni osservatori politici, la presidente del Rassemblement National, starebbe pagando, in termini di consenso, le voci di una possibile candidatura del noto polemista di estrema destra Eric Zemmour. Idihanno registrato una crescita delle preferenze per Zemmour dal 7% di settembre al 13-14% odierno. La competizione a destra è molto forte: oltre a Le Pen c’è anche ...

Advertising

fisco24_info : Francia: Le Pen crolla nei sondaggi per l'Eliseo, cresce Zemmour: Per Harris Interactive leader di Rn solo al 16% a… - ultimora_pol : #Sondaggi #Francia #Presidenziali Sondaggio di Harris Interactive al secondo turno: Emmanuel #Macron (#LREM|RE):… - ultimora_pol : #Sondaggi #Francia #Presidenziali Sondaggio di Harris Interactive: Scenario: Michel Barnier si candida Emmanuel… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Harris

ANSA Nuova Europa

Crollo neiper Marine Le Pen. Secondo un ultimo studio realizzato dall'istitutoInteractive per Challenges, la candidata del Rassemblement National ottiene solo il 16% delle intenzioni di voto ...Le primarie democratiche non erano ancora iniziate e Trump aveva tutti idalla sua parte. ... piuttosto eterogenea, alla Camera dei Rappresentanti e al solo voto di Kamalaper prevalere ...Crollo nei sondaggi per Marine Le Pen. Secondo un ultimo studio realizzato dall'istituto Harris Interactive per Challenges, la candidata del Rassemblement National ottiene solo il 16% delle intenzioni ...Potrebbe essere un brutto momento per parlarne, tuttavia abbiamo messo su qualche chilo in più durante la pandemia. Non tutti, ovviamente, ma i ...