Solofra | blitz dei Forestali contro l’inquinamento ambientale | sequestrata azienda conciaria

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Cronaca di Avellino: nell’ambito delle indagini suldel fiume Sarno i Carabinierihanno sequestrato un’e denunciato la titolare per gestione illecita di rifiuti. I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito delle indagini suldel Torrentena, affluente del bacino idrografico del fiume Sarno, hanno posto i sigilli ad una conceria di

Advertising

ptvtelenostra : BLITZ DEI NAS ALL’OSPEDALE DI SOLOFRA IN ATTESA DEL PUNTO D’EMERGENZA - - mattinodinapoli : Ancora un blitz dei Nas all'ospedale di Solofra -

Ultime Notizie dalla rete : Solofra blitz

2a News

L'ASSISTENZA Ancora undei Nas all'ospedale diNel corso delle ispezioni i militari hanno parlato con alcuni pazienti nell'ambulatorio i quali confermavano di essere stati visitati e ...APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Il Covid uccide ancora: muore al Frangipane un 76enne di Taurasi L'ASSISTENZA Ancora undei Nas all'ospedale diL'EPIDEMIA Covid - 19 in Irpinia, morto in ...Ispezione del Nas di Salerno all'ospedale Landolfi di Solofra. Il Nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri è intervenuto ieri mattina dopo una segnalazione per stato ...