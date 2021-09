Soldati al volante delle autocisterne | le grandi manovre inglesi per rifornire le stazioni di carburante

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La Gran Bretagna è pronta a far scendere in strada l'esercito per far fronte alla mancanza di autotrasportatori, mettendo direttamentebritannici aldi guida. Centocinquanta militari ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soldati volante

Il Gazzettino

La Gran Bretagna è pronta a far scendere in strada l'esercito per far fronte alla mancanza di autotrasportatori, mettendo direttamentebritannici aldi guida. Centocinquanta militari hanno infatti già iniziato un addestramento speciale per poter guidare in sicurezza le autocisterne di carburante rimaste ferme per ...... ci saranno Eleonora Di cocco, Silvan, Federico, Jack Nobile, Hyde, Sbard e Raul Cremona. ... Grazie alla sua bravura debutta poi anche in televisivo esibendosi nei programmi: "Tappeto" , ...