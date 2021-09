Snam | con Iris Ceramica per prima industria a idrogeno verde

Advertising

Il progetto industriale è stato annunciato mercoledì 29 settembre nel corso dell'evento internazionale " The H2 Road to Net Zero ", organizzato da Bloomberg in collaborazionee IRENA a ...... un settore nel quale il nostro Paese dispone di aziende di eccellenza a livello internazionale come Iris Ceramica Group", afferma Marco Alverà, amministratore delegato di. "Il nostro Gruppo è ...(Teleborsa) - Iris Ceramica Group e Snam hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto industriale che prevede lo studio e lo sviluppo della prima fabbrica ceramica al mondo alimentata ad.Iris Ceramica Group e Snam hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto industriale che prevede lo studio e lo sviluppo della prima fabbrica ceramica al mondo alimentata ad idrogeno verde ...