Smeriglio | domani chiusura campagna elettorale Sinistra Civica Ecologista

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Giovedì 30 settembre alle ore 17.00, presso i giardini di Via Ettore Rolli a Porta Portese, si terrà la manifestazione didelladicon Roberto Gualtieri. Oltre al sottoscritto interverranno dal palco: Luciana Castellina, Loredana De Petris, Stefano Fassina, Arturo Scotto, Roberta Agostini, Michela Cicculli, Marilena Grassadonia, Giuseppe Libutti, Fabio Perrone e Amedeo Ciaccheri.è la lista dellaa Roma nella coalizione di centro. E’ il voto utile per cambiare la nostra città, per renderla più giusta”. Così in una nota Massimiliano, eurodeputato S&D.