Sindaco Cinisi si dimette | lasciato solo dalle istituzioni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) "Comemi sentoe abbandonato. Per me ilè un'istituzione di serie A ed invece è diventata di serie B. Per questo motivo per dare una scossa ho rimesso il mio ...

lasiciliait : Sindaco di Cinisi si dimette: «Politici vittime di accuse calunniose» - QdSit : Cinisi, si dimette il sindaco Palazzolo, 'Mio mandato al Prefetto''Credo che ci sia un tempo anche per battaglie di… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sindaco di Cinisi Palazzolo si dimette, 'Basta calunnie sul mio conto' - - Lasiciliaweb : Cinisi Il sindaco annuncia dimissioni con un post sui social - LiveSicilia : Il sindaco di Cinisi rimette il mandato: “Per amore del mio Paese” -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Cinisi

Ildi(il paese di Peppino Impastato e del boss Tano Badalamenti ndr) Giangiacomo Palazzolo dice di essere stato in prima linea nel contrasto alla mafia (con un duro scontro per una ...La decisione Così ildi, Giangiacomo Palazzolo, ha annunciato le proprie dimissioni con un post pubblicato su Facebook. Leggi notizie correlate ? Operaio caduto dal ponteggio, la ...(ANSA) - CINISI, 29 SET - "Come sindaco mi sento solo e abbandonato dalle istituzioni. Per me il sindaco è un'istituzione di serie A ed invece è diventata di serie B. Per questo motivo per dare una ..."Credo che ci sia un tempo anche per battaglie difficili ma di grande dignità. Da quando sono sindaco, tutti i politici locali di Cinisi sono vittime di anonime e calunniose accuse. Ciò ha comportato.