Silvio Berlusconi spegne 85 candeline | la dedica di Marta Fascina

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La deputata di Forza Italia,, indirizza aun messaggio d’amore nel giorno del suo compleanno: “Amore mio…” Oggi, 29 settembre,compie 85 anni. Inarrestabile la catena di auguri via social., deputata Forza Italia e sua giovane fidanzata, non poteva esimersi. La responsabile della sicurezza del partito diha pubblicato su Instagram uno scatto che la vede mano nella mano con l’ex Premier. A corredare la foto, la seguente didascalia, impreziosita da tre cuori rossi: “Buon compleanno amore mio“. I due sono fidanzati da circa due anni, ma la relazione è stata gestita con grande riserbo. La 31enne calabrese, infatti, condivide sul profilo social solo post ...

acmilan : Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ??… - GoalItalia : Ha riportato il Milan al top d'Europa e del mondo ?? Oggi punta a far sognare il Monza ?? Indissolubilmente legato a… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi compie 85 anni. Nato il 29 settembre 1936, il Cavaliere festeggia tra ricoveri al San Raffaele ed…

Vladimir Putin ha fatto gli auguri aper il suo 85esimo compleanno con un messaggio e una telefonata in cui ha citato il suo importante contributo personale allo sviluppo delle relazioni bilaterali, come rende noto il ...Già, perché sulle ceneri di quel tentativo di matrimonio tra Salvini e, Matteo Renzi sta apparecchiando un super gruppo di centro che nelle intenzioni dovrebbe sommare Italia Viva, ...La senatrice Ronzulli: "Berlusconi sta bene, è carico, pronto a ripartire. Festeggerà con la famiglia, gli hanno preparato delle sorprese"