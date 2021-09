Silvio Berlusconi compie 85 anni | Io sono Forza Italia

(Di mercoledì 29 settembre 2021)spegne 85 candeline. Un compleanno in famiglia, tra i suoi affetti più cari, ma pieno di telefonate (200 in tutto, è lo stesso ex premier a rivelarlo) e messaggi di auguri. E non...

Advertising

acmilan : Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ??… - GoalItalia : Ha riportato il Milan al top d'Europa e del mondo ?? Oggi punta a far sognare il Monza ?? Indissolubilmente legato a… - simonebaldelli : Auguri affettuosi a Silvio @berlusconi. Fondando @forza_italia e il centrodestra ha dato voce, rappresentanza e res… - sadape54 : RT @Mic_Saba: Silvio Bello Photoshop e Barbie Eredità. Nei migliori negozi di giocattoli. #Berlusconi - Yoda15271485 : RT @Mic_Saba: Silvio Bello Photoshop e Barbie Eredità. Nei migliori negozi di giocattoli. #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

Quandoarriva in Campidoglio a presentare la coalizione, Onorato è al suo fianco. "Nel 2016 non riuscimmo a vincere, il centrodestra ci ostacolò perché "non eravamo di destra". Il ...compie oggi 85 anni e per la prima volta la giovane fidanzata, la deputata forzista Marta Fascina , posta sui social uno foto con il Cavaliere con il messaggio 'buon compleanno amore ...Non vedo l’ora di tornare a Roma… Nel giorno del suo 85 compleanno Silvio Berlusconi avrebbe confidato a chi l’ha chiamato per gli auguri la voglia matta di ritornare in campo e tornare operativo. Dop ...Silvio Berlusconi spegne 85 candeline. Un compleanno in famiglia, tra i suoi affetti più cari, ma pieno di telefonate (200 in tutto, è lo stesso ex premier ...