Silvio Berlusconi compie 85 anni | gli auguri della fidanzata Marta Fascina – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi, 29 settembre,spegne 85 candeline. Tra i tantiarrivati via social, non poteva di certo mancare quellogiovane. Lei, deputato di Forza Italia e responsabilesicurezza del partito di, ha pubblicato su Instagram unain cui è ritratta mano nella mano con l’ex Premier e la didascalia: “Buon compleanno amore mio“. Il tutto accompagnato da tre cuori rossi e una serie di hashtag da far invidia alle influencer più affermate. I due sono fidanzati da circa due, ma sono molto riservati. Fatta eccezione per qualchepiù ‘intima’ (poi prontamente cancellata), sul profilo social31enne ...