Silvio Berlusconi compie 85 anni: Alba Parietti gli dedica un messaggio di auguri sui social (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi 29 settembre 2021 Silvio Berlusconi compie 85 anni. Nelle prossime ore saranno probabilmente moltissimi i messaggi che verrano condivisi in suo onore, ma Alba Parietti sembra aver cercato di battere tutti sul tempo. La nota showgirl ha pubblicato un post in suo onore nei primissimi minuti della giornata, dedicandogli parole di grande affetto e stima. Silvio Berlusconi compie 85 anni: gli auguri di Alba Parietti Silvio Berlusconi spegne oggi 85 candeline. L’ex premier é nato il 29 settembre del 1936 e nella giornata di oggi sentiremo quasi sicuramente parlare di lui e dell’importante traguardo raggiunto. Fra ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Oggi 29 settembre 202185. Nelle prossime ore saranno probabilmente moltissimi i messaggi che verrano condivisi in suo onore, masembra aver cercato di battere tutti sul tempo. La nota showgirl ha pubblicato un post in suo onore nei primissimi minuti della giornata,ndogli parole di grande affetto e stima.85: glidispegne oggi 85 candeline. L’ex premier é nato il 29 settembre del 1936 e nella giornata di oggi sentiremo quasi sicuramente parlare di lui e dell’importante traguardo raggiunto. Fra ...

Advertising

acmilan : Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ??… - GoalItalia : Ha riportato il Milan al top d'Europa e del mondo ?? Oggi punta a far sognare il Monza ?? Indissolubilmente legato a… - forza_italia : 'Per noi la casa è sacra. Non potremmo mai accettare una politica che penalizzasse la casa o l'investimento immobil… - __punkcake : RT @lizgrenat: 'È morto Berlusconi?' No, oggi è il suo compleanno offri qualcosa Silvio che ne so un po' di riposo magari eterno - Osimhenismos : RT @acmilan: Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ?? #SempreMilan… -