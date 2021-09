Siamo sulla stessa barca, giornata della memoria e dell’accoglienza: a Lampedusa dal 30 settembre al 3 ottobre (Di mercoledì 29 settembre 2021) In occasione della Ottava “giornata della memoria e dell’accoglienza”, il progetto “Siamo sulla stessa barca” porterà sull’isola, dal 30 settembre al 3 ottobre, studenti provenienti da tutta Europa insieme ai superstiti e ai familiari delle vittime dei naufragi del Mediterraneo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) In occasioneOttava “”, il progetto “” porterà sull’isola, dal 30al 3, studenti provenienti da tutta Europa insieme ai superstiti e ai familiari delle vittime dei naufragi del Mediterraneo. L'articolo .

