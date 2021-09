“Si stanno baciando” GF Vip 6 | dopo Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo anche loro sotto il piumone

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Al GF Vip 6 da giorni non si fa che parlare della “coppia della Casa”. Il feeling traè stato subito evidente e sonoscattati dei baci. Peccato però che lui abbia già messo le mani avanti: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni”, ha spiegato in puntata ad Alfonso Signorini. “Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”, ha aggiunto. Che nelle ultime ore ha fatto infuriare i telespettatori rifiutando in modo scortese, come hanno fatto notare molti, un abbraccio della principessa, evidentemente molto più presa: “No ti prego, questa camicia ...