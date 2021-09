Sex Education 4 sarà l’ultima stagione della serie (e senza Maeve)? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sex Education 4 è stata rinnovata da Netflix a tempo di record: pochi giorni dopo l’uscita della stagione 3, durante l’evento globale TUDUM dedicato ai fan, lo streamer ha confermato che ci sarà un’altra stagione della serie inglese, che a questo punto potrebbe anche essere l’ultima. Sex Education 4 ripartirà dai protagonisti alle prese con l’ultimo anno di liceo, che non si è ancora concluso durante la terza stagione, e dal grosso problema di aver perso i finanziamenti per il Moordale High dopo il fallimento della missione della nuova preside di ripulirne l’immagine. Il finale della terza stagione, poi, ha lasciato ancora una volta in sospeso la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sex4 è stata rinnovata da Netflix a tempo di record: pochi giorni dopo l’uscita3, durante l’evento globale TUDUM dedicato ai fan, lo streamer ha confermato che ciun’altrainglese, che a questo punto potrebbe anche essere. Sex4 ripartirà dai protagonisti alle prese con l’ultimo anno di liceo, che non si è ancora concluso durante la terza, e dal grosso problema di aver perso i finanziamenti per il Moordale High dopo il fallimentomissionenuova preside di ripulirne l’immagine. Il finaleterza, poi, ha lasciato ancora una volta in sospeso la ...

