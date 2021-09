Serie C, sorridono Bari, Monopoli e Palermo. Tutti i risultati del pomeriggio (Di mercoledì 29 settembre 2021) sorridono Bari, Monopoli e Palermo nel girone C di Serie C. Ecco Tutti i risultati delle gare pomeridiane valide per la 6a giornata: GIRONE A Lecco-Pro Patria 3-0 Pro Sesto-Triestina 0-1 Sudtirol-Renate 2-0 GIRONE CACR Messina-Bari 0-2 Taranto-Monterosi 0-0 Fidelis Andria-Foggia 0-3 Latina-Juve Stabia 0-1 Monopoli-Picerno 2-0 Paganese-Vibonese 0-0 Palermo-Campobasso 3-1 Potenza-Virtus Francavilla 0-1 Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021)nel girone C diC. Eccodelle gare pomeridiane valide per la 6a giornata: GIRONE A Lecco-Pro Patria 3-0 Pro Sesto-Triestina 0-1 Sudtirol-Renate 2-0 GIRONE CACR Messina-0-2 Taranto-Monterosi 0-0 Fidelis Andria-Foggia 0-3 Latina-Juve Stabia 0-1-Picerno 2-0 Paganese-Vibonese 0-0-Campobasso 3-1 Potenza-Virtus Francavilla 0-1 Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

