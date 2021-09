Serie C-Girone A, Broh trascina il Sudtirol: doppietta e show contro il Renate (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si ferma il Renate, il Sudtirol conquista il quarto successo di fila: decide la doppietta dell'ex Palermo Jeremie Broh Leggi su mediagol (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si ferma il, ilconquista il quarto successo di fila: decide ladell'ex Palermo Jeremie

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone A, Broh trascina il Sudtirol: doppietta e show contro il Renate - Grande__Jack80 : A sparare sulla Serie A siamo bravissimi. Poi magari se avanza tempo possiamo parlare anche della Liga col Real ch… - Araldimassimo2 : RT @INerazzurro: È tutto aperto, checché ne pensino gufi e vedove. L'Inter può vincere il girone o uscirne come gli ultimi 3 anni. 3 parti… - ftg_soccer : GOAL! Seregno in Italy Serie C: Girone A Seregno 2-0 Pergolettese GOAL! Seregno in Italy Serie C: Girone A Seregno… - CalcioWebPuglia : 29 settembre 2021 - Serie C girone C: Potenza-Virtus Francavilla, Roberto Taurino allenatore Virtus -