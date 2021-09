Serie A, designazioni arbitrali 7a giornata: Torino-Juve a Valeri, Atalanta-Milan a Di Bello (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 3 ottobre. CAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45 VOLPI TEGONI – TOLFO IV: MARCHETTI VAR: BANTI AVAR: DI VUOLO SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00 MARIANI ValeriANI – MARCHI IV: MASSIMI VAR: IRRATI AVAR: MONDIN Torino – JuveNTUS Sabato 02/10 h. 18.00 Valeri GIALLATINI – GALETTO IV: BARONI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE SASSUOLO – INTER Sabato 02/10 h. 20.45 PAIRETTO LONGO – MARGANI IV: GARIGLIO VAR: NASCA AVAR: PERETTI BOLOGNA – LAZIO Domenica h. 12.30 MASSA PAGLIARDINI – SCATRAGLI IV: MAGGIONI VAR: MARESCA AVAR: BRESMES H. VERONA – SPEZIA h. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ªdi andata del Campionato diA 2021/22 in programma domenica 3 ottobre. CAGLIARI – VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45 VOLPI TEGONI – TOLFO IV: MARCHETTI VAR: BANTI AVAR: DI VUOLO SALERNITANA – GENOA Sabato 02/10 h. 15.00 MARIANIANI – MARCHI IV: MASSIMI VAR: IRRATI AVAR: MONDINNTUS Sabato 02/10 h. 18.00GIALLATINI – GALETTO IV: BARONI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE SASSUOLO – INTER Sabato 02/10 h. 20.45 PAIRETTO LONGO – MARGANI IV: GARIGLIO VAR: NASCA AVAR: PERETTI BOLOGNA – LAZIO Domenica h. 12.30 MASSA PAGLIARDINI – SCATRAGLI IV: MAGGIONI VAR: MARESCA AVAR: BRESMES H. VERONA – SPEZIA h. ...

