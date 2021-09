Sei già cliente della “famiglia TIM”? Allora gratis per te Disney+ per 6 mesi, ecco come attivarlo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lo streaming gratis coi contratti telefonici? Certo che sì! Oggi in particolare riflettori puntati su Disney+, la piattaforma streaming che accomuna grandi e piccini, data la natura dei suoi contenuti, e che fino a domani 29 settembre può essere gratis per 6 mesi grazie a TIM. Disney + (Adobe Stock)L’operatore ha infatti attivato una promo regalo dedicata a una piccola parte di clienti di rete fissa con TIMVISION attivo, a cui viene comunicato via SMS l’attivazione automatica di un periodo gratuito di visione della piattaforma Disney+ della durata di 6 mesi. Il bello della regalia in questione è che al termine del periodo di fruizione gratuita, non è necessario disdire nel caso in ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lo streamingcoi contratti telefonici? Certo che sì! Oggi in particolare riflettori puntati su, la piattaforma streaming che accomuna grandi e piccini, data la natura dei suoi contenuti, e che fino a domani 29 settembre può essereper 6grazie a. Disney + (Adobe Stock)L’operatore ha infatti attivato una promo regalo dedicata a una piccola parte di clienti di rete fissa conVISION attivo, a cui viene comunicato via SMS l’attivazione automatica di un periodo gratuito di visionepiattaformadurata di 6. Il belloregalia in questione è che al termine del periodo di fruizione gratuita, non è necessario disdire nel caso in ...

Advertising

borghi_claudio : @Menanni1 @matteosalvinimi Niente di paragonabile. La mia campagna in Toscana è stata indimenticabile ma niente ris… - vendittigiusep1 : Nims ti premia! Se sei già cliente, scarica l'App Nims cliccando il link e registrati con il tuo codice di attivazi… - BlackJack_1984 : @foreveragain70 Poco importa la plafoniera tu sei già splendida a prescindere @foreveragain70 ,un bacio - xnekosmoon : @cherryxjkim no?? comunque te l’ho già detto che per me sei yuji perché emani comfort come lui - cescinfinity : @Maruzzella8720 Se hai postata sei gia sveglia?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sei già Champions: il Milan beffato dall'Atletico al 97'. Per l'Inter solo un pari. Oggi in campo Juve e Atalanta ... Zenit e Malmoe, già sconfitto nettamente due settimane fa. Vincere o pareggiare giocando alla pari ...preoccupare Allegri è anche la tenuta difensiva di una squadra che sinora ha subito 10 reti in sei ...

Borse in cerca di riscatto dopo il Ko, crescono i rendimenti dei Btp ... all'indomani della peggior seduta degli ultimi sei mesi del Nasdaq. Ma stamattina i future di Wall ... un'espansione che si andrà a sommare alla robusta crescita già prevista per il 2021 e il 2022. L'...

Sei già cliente della "famiglia TIM"? Allora gratis per te Disney+ per 6 mesi, ecco come attivarlo Computer Magazine ... Zenit e Malmoe,sconfitto nettamente due settimane fa. Vincere o pareggiare giocando alla pari ...preoccupare Allegri è anche la tenuta difensiva di una squadra che sinora ha subito 10 reti in...... all'indomani della peggior seduta degli ultimimesi del Nasdaq. Ma stamattina i future di Wall ... un'espansione che si andrà a sommare alla robusta crescitaprevista per il 2021 e il 2022. L'...