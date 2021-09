"Sei a petto nudo, o ti copri o non entri". Bloccata al supermercato perché vestita così: bufera a Orbetello | Foto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cacciata, o quasi, dal supermercato. È accaduto a Diletta Pelucco, una 30enne di Orbetello che si è presentata a fare la spesa in tenuta da sport. "O ti copri o al supermercato non entri, non si può entrare qui a petto nudo", è stato il monito della vigilante chiamata a provare la temperatura così come previsto dalle norme anti-Covid. E così ha fatto. La ragazza, psicologa con un trascorso nell'Esercito Italiano, ha deciso di mettersi una camicia e accompagnare la nonna 90enne a fare la spesa. Lo sfogo poi è arrivato sui social dove Diletta ha pubblicato uno scatto che ritraeva l'abbigliamento "incrinimanto": "In fila per entrare al supermercato sono stata fermata dalla guardia giurata a causa della mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cacciata, o quasi, dal. È accaduto a Diletta Pelucco, una 30enne diche si è presentata a fare la spesa in tenuta da sport. "O tio alnon, non si può entrare qui a", è stato il monito della vigilante chiamata a provare la temperaturacome previsto dalle norme anti-Covid. Eha fatto. La ragazza, psicologa con un trascorso nell'Esercito Italiano, ha deciso di mettersi una camicia e accompagnare la nonna 90enne a fare la spesa. Lo sfogo poi è arrivato sui social dove Diletta ha pubblicato uno scatto che ritraeva l'abbigliamento "incrinimanto": "In fila per entrare alsono stata fermata dalla guardia giurata a causa della mia ...

