Scuola media, condannata: “va in direzione contraria rispetto allo sviluppo del cervello degli studenti”. Il rapporto Fondazione Agnelli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Processo d’appello alla Scuola media. Dopo dieci anni dal primo verdetto, la Fondazione Agnelli torna sul luogo del delitto e – come abbiamo riferito – cerca di capire un po’ di più sulla situazione in cui versa la Scuola secondaria di primo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Processo d’appello alla. Dopo dieci anni dal primo verdetto, latorna sul luogo del delitto e – come abbiamo riferito – cerca di capire un po’ di più sulla situazione in cui versa lasecondaria di primo grado. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : ‘In 10 anni la scuola media non è migliorata. Docenti precari e studenti scoraggiati: l’apprendimento peggiora dopo… - sole24ore : Scuola media in crisi: apprendimenti in calo e insegnanti in fuga - reading_apple : RT @francescocosta: Oggi su Morning: cosa c’è dietro la foto virale di Greta Thunberg col ministro Cingolani; le “tensioni nella Lega” hann… - rosatoeu : Scuola Media in crisi: allievi sempre meno preparati e prof precari. - ilpost : RT @francescocosta: Oggi su Morning: cosa c’è dietro la foto virale di Greta Thunberg col ministro Cingolani; le “tensioni nella Lega” hann… -