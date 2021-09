Scompenso cardiaco, boom in Campania. Un progetto di Novartis: Malattia da prevenire, ecco come (Di mercoledì 29 settembre 2021) In Campania è allerta Scompenso cardiaco. Questa sindrome clinica complessa, definita come l’incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguata rispetto all’effettiva richiesta dell’organismo1, è una patologia cronica, invalidante e non sempre clinicamente evidente, tanto che può non essere facile arrivare a porne diagnosi. Infatti, pur rimanendo ancora una delle patologie cardiache meno conosciute2, è la prima causa di morte tra le malattie cardiovascolari a livello nazionale. I numeri dello Scompenso cardiaco, in Campania, sono in progressivo aumento, soprattutto in considerazione dell’elevata percentuale di soggetti ad alto rischio cardiovascolare e dell’elevata prevalenza di cardiopatia ischemica. Tale incremento è destinato a crescere parallelamente ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Inè allerta. Questa sindrome clinica complessa, definital’incapacità del cuore di fornire sangue in quantità adeguata rispetto all’effettiva richiesta dell’organismo1, è una patologia cronica, invalidante e non sempre clinicamente evidente, tanto che può non essere facile arrivare a porne diagnosi. Infatti, pur rimanendo ancora una delle patologie cardiache meno conosciute2, è la prima causa di morte tra le malattie cardiovascolari a livello nazionale. I numeri dello, in, sono in progressivo aumento, soprattutto in considerazione dell’elevata percentuale di soggetti ad alto rischio cardiovascolare e dell’elevata prevalenza di cardiopatia ischemica. Tale incremento è destinato a crescere parallelamente ...

