Scene da un matrimonio alle 14.10. Love is in the air traina Verissimo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Anna Tatangelo Doveva essere la nuova accoppiata della rivoluzionata domenica di Canale 5. I piani poi sono cambiati con l’arrivo in pianta stabile di Amici, prima di, che ha relegato al sabatoda un. Ma i programmi di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin in ogni caso non si incontreranno. Il reboot dello show di Davide Mengacci inizierà14.10, subito dopo Beautiful come accadeva per il talent defilippiano. A seguire,15.40, ci saràis in the Air. Toccherà proprio alla soap dal mood giovanile il compito direche lo scorso sabato ha ospitato il protagonista Kerem Bursin. Da un lato le 14.10 sembra l’orario più giusto per dare visibilità all’appuntamento con, dall’altro il ...

Quanto a "da un", l'altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre.Il nuovo programmada un, condotto da Anna Tatangelo, inizialmente previsto di domenica andrà in onda sabato 2 ottobre e manterrà questo giorno fino alla conclusione.Il reboot dello show di Davide Mengacci inizierà alle 14.10, subito dopo Beautiful come accadeva per il talent defilippiano. A seguire, alle 15.40, ci sarà Love is in the Air. Toccherà proprio alla so ...La serie Love is in the air proseguirà con la messa in onda pomeridiana dal lunedì al venerdì, il sabato sarà sostituita da Scene da un matrimonio ...