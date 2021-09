Scatta l’allarme anche in Italia, gas tossici molto pericolosi: “Chiudete le finestre” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da dieci giorni il vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma (Canarie) non si ferma e alimenta di continuo le colate di lava e l'emissione di gas tossici. Un flusso di lava che ha creato un «delta» di materiale vulcanico fumante nell'oceano, rifornito da una colata attiva anche nelle ore successive. Il rischio — spiegano tecnici e ricercatori — è che i gas generati dal contatto tra il magma e il mare siano tossici. E quindi l'appello agli abitanti delle zone prossime (quelle più vicine sono già state evacuate da giorni) è di rimanere in casa e chiudere porte e finestre, oltre a non avvicinarsi a meno di due chilometri da quel punto. Vulcano Canarie, paura gas tossici Per adesso, comunque, la «nube» di gas rimane «circoscritta» all'area del contatto e non ha provocato conseguenze per la ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da dieci giorni il vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma (Canarie) non si ferma e alimenta di continuo le colate di lava e l'emissione di gas. Un flusso di lava che ha creato un «delta» di materiale vulcanico fumante nell'oceano, rifornito da una colata attivanelle ore successive. Il rischio — spiegano tecnici e ricercatori — è che i gas generati dal contatto tra il magma e il mare siano. E quindi l'appello agli abitanti delle zone prossime (quelle più vicine sono già state evacuate da giorni) è di rimanere in casa e chiudere porte e, oltre a non avvicinarsi a meno di due chilometri da quel punto. Vulcano Canarie, paura gasPer adesso, comunque, la «nube» di gas rimane «circoscritta» all'area del contatto e non ha provocato conseguenze per la ...

