Scaroni: “Pioli sta facendo molto bene. Il Milan deve stare sempre in Champions League, questo è l’obiettivo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha detto la sua riguardo il debutto a San Siro in Europa, ecco le sue parole rilasciate a margine dell’iniziativa di Fondazione Milan ‘Restore the music Milan’: “È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions League, questo è l’obiettivo che ci poniamo”. Infine su Pioli. “Pioli sta facendo molto bene. Ha creato una vera squadra, con uno spirito di ottimismo fatto di giovani che hanno voglia di giocare insieme e facendo così sono sicuro che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il presidente del, Paolo, ha detto la sua riguardo il debutto a San Siro in Europa, ecco le sue parole rilasciate a margine dell’iniziativa di Fondazione‘Restore the music’: “È statoemozionante per tutti vedere di nuovo laa San Siro. Ilinche ci poniamo”. Infine su. “sta. Ha creato una vera squadra, con uno spirito di ottimismo fatto di giovani che hanno voglia di giocare insieme ecosì sono sicuro che ...

