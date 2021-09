Sassuolo, Dionisi: «Iniziato un nuovo percorso. Conosciamo l’obiettivo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato l’avvio di stagione dei neroverdi: le sue dichiarazioni Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato l’avvio di stagione dei neroverdi. Le sue dichiarazioni a margine di un evento organizzato presso la fiera Cersaie 2021. «Abbiamo Iniziato un percorso nuovo, sappiamo che è un percorso di crescita. C’è un allenatore nuovo. Ci dobbiamo conoscere. Difficoltà ce ne saranno, abbiamo dimostrato ieri di poterle superare con la qualità e la volontà. Siamo sulla buona strada. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, è a lunga scadenza non a breve scadenza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alessio, allenatore del, ha commentato l’avvio di stagione dei neroverdi: le sue dichiarazioni Alessio, allenatore del, ha commentato l’avvio di stagione dei neroverdi. Le sue dichiarazioni a margine di un evento organizzato presso la fiera Cersaie 2021. «Abbiamoun, sappiamo che è undi crescita. C’è un allenatore. Ci dobbiamo conoscere. Difficoltà ce ne saranno, abbiamo dimostrato ieri di poterle superare con la qualità e la volontà. Siamo sulla buona strada. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, è a lunga scadenza non a breve scadenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

