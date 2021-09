Sarri-Lega, scontro su calendario Lazio (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Lega di Serie A “ci ha messo una partita di campionato a 61 ore alla fine della gara europea, che è un qualcosa fuori dal mondo”. L’accusa è del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia dell’incontro di Europa League contro il Lokomotiv Mosca e in vista della sfida di campionato in programma a Bologna domenica alle 12.30. La replica della Lega è immediata. “La Lega Serie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Maurizio Sarri sulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e Lazio, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi Serie A “ci ha messo una partita di campionato a 61 ore alla fine della gara europea, che è un qualcosa fuori dal mondo”. L’accusa è del tecnico della, Maurizio, alla vigilia dell’incontro di Europa League contro il Lokomotiv Mosca e in vista della sfida di campionato in programma a Bologna domenica alle 12.30. La replica dellaè immediata. “LaSerie A accoglie con stupore le dichiarazioni dell’allenatore Mauriziosulla programmazione della gara di campionato di domenica prossima tra Bologna e, successiva a un impegno europeo dei biancocelesti. Sorprende che un allenatore vincente in Italia e in Europa non ricordi che il Regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite, ...

Advertising

sportface2016 : +++La Lega #SerieA risponde a #Sarri: 'Sorpresi che un allenatore così vincente non sia a conoscenza del regolament… - coratella24 : RT @salomone_l: Sarri si lamenta del calendario compresso e del fatto che Bologna-Lazio si giochi domenica alle 12.30 e la Lega Calcio risp… - liidsss : RT @MarcoVBava: In realtà domenica, all'ora di pranzo, in Inghilterra non si gioca. Si parte dalle 15. Questo una Lega europea dovrebbe sap… - StefanoMimmo84 : RT @salomone_l: Sarri si lamenta del calendario compresso e del fatto che Bologna-Lazio si giochi domenica alle 12.30 e la Lega Calcio risp… - ilArya_ssl : RT @MarcoVBava: In realtà domenica, all'ora di pranzo, in Inghilterra non si gioca. Si parte dalle 15. Questo una Lega europea dovrebbe sap… -