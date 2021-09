Sarri: 'Con il Lokomotiv serve stesso carattere del derby' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le polemiche sui fatti arbitrali nel derby "non mi interessano, i punti li abbiamo fatti. Altrimenti queste due società risolvono la loro stagione solo con due partite. Noi domani abbiamo una partita ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le polemiche sui fatti arbitrali nel"non mi interessano, i punti li abbiamo fatti. Altrimenti queste due società risolvono la loro stagione solo con due partite. Noi domani abbiamo una partita ...

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Qui alla Lazio sto benissimo. Mi sto divertendo perché i ragazzi si stanno applicando molto. Mi sta dando… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Mi fa piacere vedere @10_luisalberto non tranquillo dopo la sostituzione. Lo spagnolo è un grande calciat… - GoalItalia : Sarri fa festa con l'Aquila ?????? #LazioRoma - maurosimo66 : Sarri:” Giocare con alte motivazioni per una partita riesce a tutti. Per 2 mesi a pochi. Per 10 mesi solo ai vincenti!” Amen #Sarrismo - lazio24h : Lazio, Sarri e Milinkovic presentano la Lokomotiv: 'Bisogna giocare con la stessa mentalità di domenica' -