Saronno Softball: bufera per il caso Armirotto. Il giudice squalifica la squadra, sfuma l'accesso alla finale di A1 (Di mercoledì 29 settembre 2021) sfuma il sogno scudetto per le ragazze dell'Inox Team Saronno dopo la squalifica a tavolino in semifinale contro il Softball Forlì disposta dal giudice Unico a causa dell'inquadramento non corretto di una giocatrice. Il giudice Unico ha accolto ieri la riserva presentata dalla società romagnola riguardo alla posizione irregolare dell'atleta Noa Armirotto, impiegata in Olanda L'articolo proviene da Il Notiziario.

