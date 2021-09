Sarno | “Basta ‘partecipate’ serbatoi di voti | le cambio” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Qual è la valutazione del candidato alla carica di sindaco per il centro-destra sul comparto delle società partecipate dal Comune di Salerno? L’avvocato Michele, seduto al fianco del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, chiarisce. Interviene su uno dei temi centrali, eppure solo sfiorato in questa campagna elettorale. Prima di entrare nel merito, però, cede ad una premessa: “A Salerno il centro-destra per la prima volta è unito. Rimarco la differenza con un centro-sinistra invece spaccato: non so se tatticamente o autenticamente in quanto quella compagine politica mira solo ad occupare spazi e scranni”. Nel merito delle società partecipate: “Registro che una di esse ha rifiutato di svolgere il servizio presso i seggi elettorali. Dovrebbe essere fatta chiarezza sulle successive modalità di scelta ...