Samsung Galaxy M52 5G: arriva con lo Snapdragon 778G (Di mercoledì 29 settembre 2021) Samsung ha silenziosamente svelato il suo ultimo Galaxy M52 5G in Polonia, a pochi giorni di distanza dal lancio indiano che è avvenuto martedì 28 settembre. Le indiscrezioni erano circolate molto negli ultimi mesi sia su GeekBench che attraverso i render condivisi in rete da MySmartPrice. Poi la stessa Samsung ne ha confermato l'imminente debutto pubblicando le pagine di supporto, ed ora eccolo finalmente fare il suo ingresso in Europa, mostrando una scheda tecnica che risulta interessante tenendo in considerazione la fascia a cui lo smartphone appartiene. Caratteristiche Tecniche Il nuovo Samsung Galaxy M52 5G misura 164,2 x 76,4 x 7,4 mm e pesa 173 g. Lo schermo monta un display Infinity-O Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e un foro di ritaglio per la sua fotocamera selfie da ...

