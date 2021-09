Sampdoria, quanti debiti da saldare: il mercato per sostenere il club (Di mercoledì 29 settembre 2021) Obiettivo sostenibilità per la Sampdoria che pensa al calciomercato per saldare i tanti debiti del club La prima preoccupazione della Sampdoria, come analizza La Repubblica, non è legata al destino del concordato di Eleven Finance (che la tocca solo marginalmente in qualità di garanzia esterna in caso di approvazione del piano da parte del Tribunale fallimentare di Roma, a oggi in bilico) ma a rendere sostenibile il suo debito. Per farlo serve aumentare i ricavi, in che modo? La riapertura parziale dello stadio (ora al 75%) non incide e sono da escludere iniezioni di capitale da parte della società. L’unica possibilità, nell’impossibilità di chiedere altri prestiti e fare altri debiti, è ricorrere al mercato di gennaio e cedere quei giocatori che non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Obiettivo sostenibilità per lache pensa al calcioperi tantidelLa prima preoccupazione della, come analizza La Repubblica, non è legata al destino del concordato di Eleven Finance (che la tocca solo marginalmente in qualità di garanzia esterna in caso di approvazione del piano da parte del Tribunale fallimentare di Roma, a oggi in bilico) ma a rendere sostenibile il suo debito. Per farlo serve aumentare i ricavi, in che modo? La riapertura parziale dello stadio (ora al 75%) non incide e sono da escludere iniezioni di capitale da parte della società. L’unica possibilità, nell’impossibilità di chiedere altri prestiti e fare altri, è ricorrere aldi gennaio e cedere quei giocatori che non ...

