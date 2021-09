Saman Abbas, lo zio Danish rifiuta l’estradizione davanti al giudice in Francia. Le sue parole (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è tenuta oggi l’udienza per l’estradizione dello zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, ritenuto il presunto esecutore materiale dell’omicidio della 18enne scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. Lo zio di Saman ha negato tutte le accuse davanti al giudice, che ha già fissato la prossima udienza. Saman Abbas è scomparsa ormai da quasi 5 mesi, presumibilmente uccisa per volere della famiglia dopo aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino pakistano benestante. Dal 1 maggio risultano irraggiungibili i genitori di Saman, ricercati con mandato internazionale; anche lo zio era ricercato fino a pochi giorni fa quando è stato arrestato in Francia. Continuano intanto le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è tenuta oggi l’udienza perdello zio diHasnain, ritenuto il presunto esecutore materiale dell’omicidio della 18enne scomparsa da Novellara lo scorso 30 aprile. Lo zio diha negato tutte le accuseal, che ha già fissato la prossima udienza.è scomparsa ormai da quasi 5 mesi, presumibilmente uccisa per volere della famiglia dopo averto un matrimonio combinato con un cugino pakistano benestante. Dal 1 maggio risultano irraggiungibili i genitori di, ricercati con mandato internazionale; anche lo zio era ricercato fino a pochi giorni fa quando è stato arrestato in. Continuano intanto le ...

