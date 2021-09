Salvini sul caso Morisi | “Attacco gratuito alla Lega a 5 giorni dal voto”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Restare fuori dal dibattito sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolto l’oramai ex social media manager dellaLucaè impossibile e così Matteo, incalzato dai cronisti che lo seguono in campagna elettorale, torna a parlare del: “Sono dispiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima dei tribunali. Sono vicende personali, non politiche”. E, dopo aver detto che è una vicenda personale, va oltre: “È una 5dal. Stanno imbastendo un processo politico”. Il segretario leghista non spiega da chi ordito, se dmagistratura o dagli avversari politici e dai media. “Mi dispiace, non per me, ma quando ...

Advertising

lauraboldrini : Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una… - Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - Agenzia_Ansa : Il video di Fedez che prende in giro Salvini, pubblicato sul profilo Instagram del rapper: 'Questa è la storia di u… - mimmoanzivino : RT @lauraboldrini: Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una firm… - eia58 : RT @lauraboldrini: Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una firm… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sul

Il colpo a Matteoè chiaramente il più duro,collega - amico di Conte c'è per ora un polverone potenzialmente tossico, su Renzi una roba ormai stra - digerita dall'opinione pubblica e che ...fatto chesi circondi delle persone sbagliate non ci sono dubbi. Tanto meno possono essercenefatto che la più sbagliata di tutte è proprio Pillon, che nel momento di massima ...La Lega aspira legittimamente a Palazzo d’Orleans, può piacere o non piacere, ma, per un partito di ambizioni e dimensioni non trascurabili, si tratta di un orizzonte non precluso. Oltretutto, non sia ...Francofonte resta in zona arancione con ordinanza regionale e altri due comuni del Siracusano rischiano di raggiungerlo semtre il contagio risale in una continua altalena L'articolo Covid19, contagio ...