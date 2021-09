(Di mercoledì 29 settembre 2021)battaglia perla Bestia ferita dal “guardonismo” dei media (e dai nemici politici) Matteo, solissimo. Colpisce la difesa strenua quanto ripetuta che il Capitano fa di Luca, l’”amico che ha sbagliato”, delle sue “fragilità irrisolte” che vengono derubricate a “fatto privato”, dell’insistenza sull’assenza di reato, della mancata resipiscenza di qualsiasi post (o citofonata) ispirato dal suo ex spin doctor. E colpisce – in parallelo - il silenzio pesante con cui questa linea viene accolta. Nessun commento da Giorgetti, che nel giorno in cui l’inchiesta finiva sui giornali definiva“intelligentissimo e super bravo”. Nemmeno un “no comment” dal suo colGaravaglia. Muti anche i ...

HuffPostItalia : Salvini resta solo (nella Lega) a difendere Morisi - Silvanasperanz4 : RT @janavel7: Se avesse un po' di dignità politica, Salvini si sarebbe già dimesso. Se resta danneggia solo la Lega. - neuroniliberi : @Moonlightshad1 a Giorgetti va benissimo Salvini finchè resta a fare l'uomo sandwick Lui è il collo che gira la tes… - FrancyP_ : @anna_mitica Al peggio non c'è mai fine ma la Lega resta un movimento popolare, non populista, sebbene Bossi e Salv… - ViMac76 : RT @janavel7: Se avesse un po' di dignità politica, Salvini si sarebbe già dimesso. Se resta danneggia solo la Lega. -

Già: intanto, sulla solidità della leadership di, a pochi giorni dalle comunali. Detonatore, spartiacque, colpo di grazia, razzo segnalatore. In queste ore le definizioni si sprecano. 'Non mi ...Il trendsempre lo stesso anche per quel che riguarda l''engagement medio', cioè like, commenti e share generati da ciascun leader: l'ex premier è a 65.100, Meloni a 29.800 ea 27.135. ...Nella battaglia per difendere la Bestia ferita dal “guardonismo” dei media (e dai nemici politici) Matteo Salvini è solo, solissimo. Colpisce la difesa strenua quanto ripetuta che il Capitano fa di Lu ...I bolognesi, lato centrodestra, sono rassegnati: «Finirà come sempre, vince la sinistra». Ma c’è chi, a pochi giorni dal voto per le Comunali della città ...