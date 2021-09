Salvini non rinnega la Bestia. Agli amici si perdona tutto. Il segretario assolve l’ex guru Morisi indagato per droga. Dopo aver invocato la galera per chi spaccia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sembra proprio che il metodo Morisi si applichi a tutti tranne che al suo creatore. Questo almeno è quanto traspare dal comportamento di Matteo Salvini che in queste ore, Dopo l’indagine per droga che ha coinvolto il suo ex spin doctor (leggi l’articolo), da un lato continua ad attaccare pusher e consumatori di stupefacenti mentre dall’altro difende il suo fedelissimo su cui, a suo dire, è in corso un attacco mediatico. Così in una sola giornata accade che andando a spasso per Milano al fianco del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo continui la sua crociata a tutto tondo contro le droghe, mentre poche ore Dopo difenda Luca Morisi tendendogli la mano e proteggendolo dAgli attacchi, a suo dire, mediatici e rispolverando addirittura ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sembra proprio che il metodosi applichi a tutti tranne che al suo creatore. Questo almeno è quanto traspare dal comportamento di Matteoche in queste ore,l’indagine perche ha coinvolto il suo ex spin doctor (leggi l’articolo), da un lato continua ad attaccare pusher e consumatori di stupefacenti mentre dall’altro difende il suo fedelissimo su cui, a suo dire, è in corso un attacco mediatico. Così in una sola giornata accade che andando a spasso per Milano al fianco del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo continui la sua crociata atondo contro le droghe, mentre poche oredifenda Lucatendendogli la mano e proteggendolo dattacchi, a suo dire, mediatici e rispolverando addirittura ...

