Salvini: 'Nella Lega nessuna spaccatura, lavoriamo insieme sui problemi concreti' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il leader del Carroccio nega divisioni anche con Giorgetti. Poi torna sul caso Morisi: 'Attacco al partito non è degno di un Paese civile' Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il leader del Carroccio nega divisioni anche con Giorgetti. Poi torna sul caso Morisi: 'Attacco al partito non è degno di un Paese civile'

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - VittorioSgarbi : Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla qua… - Piu_Europa : Non giudichiamo e non condanniamo #LucaMorisi. A #Morisi non va riservato il trattamento inumano e incurante dei di… - O_c_ci : RT @VittorioSgarbi: Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla quale,… - Sadachbia18 : RT @VittorioSgarbi: Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla quale,… -