Salvini, Morisi e la droga: il male del moralismo (che uccide la morale) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Salvini commentò l’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi dicendo: «Questo caso dimostra che la droga fa male, sempre e comunque». Una prova della confusione tra morale e moralismo, che è necessario superare Leggi su corriere (Di mercoledì 29 settembre 2021)commentò l’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi dicendo: «Questo caso dimostra che lafa, sempre e comunque». Una prova della confusione tra, che è necessario superare

Advertising

VittorioSgarbi : Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver c… - meb : #Salvini oggi è contro il mostro sbattuto in prima pagina. Bene. E quando la bestia di Luca #Morisi massacrava grat… - lauraboldrini : Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una… - FulviaFrongia : RT @Affaritaliani: Salvini, i poteri forti non lo reggono: Morisi è solo una parte della tempesta - ocagiulietta : RT @Miti_Vigliero: Ribadisco: è solo una questione di 'presentablità', come cambiare vestito per mostrarsi più eleganti. Ma l'abito non fa… -