Salvini è a Torino per sostenere Damilano, ma il candidato del centrodestra non c'è – Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il tour elettorale di Matteo Salvini in vista delle Comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre è senza sosta. Nel pomeriggio il leader della Lega era atteso al comizio allestito a Torino, nel quartiere di Barriera di Milano, per tirare la volata del candidato del centrodestra, Paolo Damilano. Ad accogliere l'ex ministro dell'Interno, però, c'erano soltanto i suoi sostenitori e un gruppo di contestatori. Damilano non si è presentato sul palco. Sul perché il candidato a sindaco del capoluogo piemontese non ci fosse, non ci sono versioni ufficiali: Damilano era impegnato in un dibattito col sindaco di Genova, Marco Bucci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

