(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’non è più una malattia rara senza voce, grazie a “RaccontAMY”, la campagna ideata per informare i clinici e sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su questa patologia. L’iniziativa è stata promossa dall’Osservatorio Malattie Rare in collaborazione con Conacuore-Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore-ODV, fAMY-Associazione ItalianaFamiliare Onlus, Fondazione Italiana per il Cuore. abr/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

ADeLaurentiis : Bella iniziativa della Fondazione De Sanctis che nel magnifico palazzo del Consiglio di Stato ha consegnato alla Cr… - Signor_Chester : RT @Gigadesires: @pbecchi Speranza dovrebbe essere già in galera da un pezzo, viste le migliaia di persone fatte morire con i protocolli as… - severino_nappi : Non si scherza con la salute dei lavoratori! Oltre 7mila i contagi che a #Napoli sono avvenuti sul luogo di lavoro.… - CorriereCitta : Salute, le persone con amiloidosi cardiaca si raccontano sui social - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Salute, le persone con amiloidosi cardiaca si raccontano sui social - -

Ultime Notizie dalla rete : Salute persone

Il Giornale delle Partite IVA

Non devono coloro che sono esenti per problemi di. Lo Stato deve garantire il tampone gratuito soltanto a queste. Se poi ci sono iniziative private, ben venga", ha detto il ...Settehanno perso la vita tra ieri, martedì 28 settembre, e oggi in diversi incidenti mentre ... Qualità del lavoro,e sicurezza devono diventare una priorità nazionali'. È intervenuto ...di Daniele BoviPubblichiamo l'intervista a Roberto Marinelli, candidato sindaco di Città di Castello con la Lega alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre La pandemia ha impattato in modo molto d ...È doveroso conoscere alcuni dati sul contagio e sulla letalità che il Covid-19 ha manifestato per le persone di età inferiore ai dieci anni.