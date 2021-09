Salus Tv n. 39 del 29 settembre 2021 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna il “Mese del Cuore”, campagna di prevenzione con check-up gratuiti.Luce Verde contro dell’iperplasia prostatica.?Al via terzo congresso nazionale SI-GUIDA sul dolore muscolo scheletrico e algodistrofia.“La Mela di AISM”, nelle principali piazze per sconfiggere la sclerosi multipla e a Roma c’è anche il “sacchetto sospeso”. Rossi (Fiss), nonostante emergenza Covid torna intimità e desiderio. Made in Italy terapia intelligente contro raro tumore del polmone e altre neoplasie solide. Cancro del seno avanzato, gli esperti: ‘raggiunto record di sopravvivenza’ L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna il “Mese del Cuore”, campagna di prevenzione con check-up gratuiti.Luce Verde contro dell’iperplasia prostatica.?Al via terzo congresso nazionale SI-GUIDA sul dolore muscolo scheletrico e algodistrofia.“La Mela di AISM”, nelle principali piazze per sconfiggere la sclerosi multipla e a Roma c’è anche il “sacchetto sospeso”. Rossi (Fiss), nonostante emergenza Covid torna intimità e desiderio. Made in Italy terapia intelligente contro raro tumore del polmone e altre neoplasie solide. Cancro del seno avanzato, gli esperti: ‘raggiunto record di sopravvivenza’ L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

VentagliP : RT @Biospyche: 'DEPRESSIONE AUTUNNALE UN AIUTO DALLE PIANTE' INTERVISTA a ADELIA LUCATTINI Di LOREDANA DEL NINNO Su SALUS - QUOTIDIANO N… - Biospyche : 'DEPRESSIONE AUTUNNALE UN AIUTO DALLE PIANTE' INTERVISTA a ADELIA LUCATTINI Di LOREDANA DEL NINNO Su SALUS - QUO… - StreetNews24 : Dall’Antica Roma ai nostri giorni, domani evento dedicato alla conoscenza della cultura flegrea e del Parco Monumen… - fainformazione : A Baia il Cibus & Salus Festival per Terrardente Dall’Antica Roma ai nostri giorni L’evento in programm… - fainfocronaca : A Baia il Cibus & Salus Festival per Terrardente Dall’Antica Roma ai nostri giorni L’evento in programm… -