(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlper avvistate dall’altoe micro discariche e poi predisporre gli opportuni interventi. È l’ultima strategia predisposta dallaper contrastare il fenomeno dell’abbandono di. L’utilizzo della sentinella dall’alto è stata già utile a scoprire punti di abbandono e come ha dichiarato questa mattina il presidente della società che si occupa della raccolta differenziata nel comune capoluogo, Enzo Bennet sarà fondamentale bei punti più impervi o di difficile controllo come i rioni collinari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Salerno Pulita, ecco il drone per avvistare i rifiuti ** - salernotoday : Salerno Pulita presenta il drone anti sversamenti e cambia il 'giorno dell'indifferenziato' -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Pulita

anteprima24.it

Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune e, l'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald's, coinvolti in ...Resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune e, l'iniziativa è aperta a tutti i cittadini che potranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald's, coinvolti in ...Una giornata dedicata alla tematica dell'ambiente su iniziativa di McDonald's e promossa dal Comune di Salerno con SalernoPulita ...Si terrà mercoledì 29 settembre a Salerno l’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”; una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero l’ ...