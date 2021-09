Salerno, Piazza della Libertà già imbrattata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Due giorni fa fu versato dell’olio motore sul rivestimento della passeggiata fronte mare, oggi la scoperta dell’imbrattamento del marmo nero della prima scalinata di accesso a Piazza della Libertà, lato spiaggia di Santa Teresa. Sembra non esserci pace per la infrastruttura inaugurata da pochi giorni. In serata sul posto sono giunti i Vigili Urbani per la redazione di apposito verbale. Il Comune procederà, anche stavolta, alla ripulitura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Due giorni fa fu versato dell’olio motore sul rivestimentopasseggiata fronte mare, oggi la scoperta dell’imbrattamento del marmo neroprima scalinata di accesso a, lato spiaggia di Santa Teresa. Sembra non esserci pace per la infrastruttura inaugurata da pochi giorni. In serata sul posto sono giunti i Vigili Urbani per la redazione di apposito verbale. Il Comune procederà, anche stavolta, alla ripulitura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

