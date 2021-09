Salernitana, parla Ugo Marchetti: «Facciamo il possibile ma ci sentiamo frenati» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti lo sanno, la Salernitana sta attraversando un periodo complicato e non solo sul campo: la cessione della società, con data ultima fissata al prossimo 31 dicembre preoccupa non poco tutta la piazza che teme di dover rivivere la situazione già patita quest’estate, alla fine dell’era Lotito. Le dichiarazioni dell’amministratore unico Ugo Marchetti rilasciate ad un’emittente Salernitana non lasciano spazio a grosse interpretazioni: anche nell’attuale dirigenza c’è una certa preoccupazione per il futuro societario, al punto che, per la prima volta, il generale ha ammesso che “la deadline del 31 dicembre rappresenta un ostacolo per la programmazione”. Di seguito le sue dichiarazioni. «Come posso andare a trattare con qualsiasi professionista sapendo che, tra pochi mesi, potremmo essere fuori dal campionato? Naturalmente è un’ipotesi ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tutti lo sanno, lasta attraversando un periodo complicato e non solo sul campo: la cessione della società, con data ultima fissata al prossimo 31 dicembre preoccupa non poco tutta la piazza che teme di dover rivivere la situazione già patita quest’estate, alla fine dell’era Lotito. Le dichiarazioni dell’amministratore unico Ugorilasciate ad un’emittentenon lasciano spazio a grosse interpretazioni: anche nell’attuale dirigenza c’è una certa preoccupazione per il futuro societario, al punto che, per la prima volta, il generale ha ammesso che “la deadline del 31 dicembre rappresenta un ostacolo per la programmazione”. Di seguito le sue dichiarazioni. «Come posso andare a trattare con qualsiasi professionista sapendo che, tra pochi mesi, potremmo essere fuori dal campionato? Naturalmente è un’ipotesi ...

