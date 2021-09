Saipem, Caio: affrontiamo il tema della riqualificazione verso la transizione energetica (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “Saipem è nel business delle infrastrutture e l’azienda sta affrontando il tema della riqualificazione culturale e industriale verso la transizione energetica che è sempre più centrale”. È quanto ha dichiarato il Ceo Francesco Caio al terzo webinar del Think Tank, “Sviluppo Imprenditorialità Innovativa”, costituito nel 2019 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’associazione Prospera-Progetto Speranza. “Saipem è coinvolta attualmente nella costruzione di un tratto di Alta Velocità in Italia, una variabile importante nel contesto delle infrastrutture sostenibili. Infatti, con la nuova ondata di investimenti pubblici e privati nel post covid c’è una rivalutazione della presenza di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – “è nel business delle infrastrutture e l’azienda sta affrontando ilculturale e industrialelache è sempre più centrale”. È quanto ha dichiarato il Ceo Francescoal terzo webinar del Think Tank, “Sviluppo Imprenditorialità Innovativa”, costituito nel 2019 dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’associazione Prospera-Progetto Speranza. “è coinvolta attualmente nella costruzione di un tratto di Alta Velocità in Italia, una variabile importante nel contesto delle infrastrutture sostenibili. Infatti, con la nuova ondata di investimenti pubblici e privati nel post covid c’è una rivalutazionepresenza di ...

