Ryanair lancia 12 nuove rotte da Capodichino: investimento da 100 mln e 800 posti di lavoro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da ottobre Ryanair mette a disposizione dei napoletani 12 nuove rotte, per un totale di 46, che collegheranno la città di Napoli con destinazioni europee. Partendo dall’aeroporto di Capodichino si potranno raggiungere Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra Luton, Milano Malpensa, Praga, Sofia, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife e Zagabria. Per supportare la domanda, la compagnia disporrà di un aeromobile aggiuntivo portando così la flotta a 5 aeromobili basati, per un investimento di 100 milioni a Napoli per l’inverno 2021 e la creazione di 800 posti per piloti, personale di cabina e ingegneri e la compagnia già si prepara a un’ulteriore crescita per l’estate 2022. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Da ottobremette a disposizione dei napoletani 12, per un totale di 46, che collegheranno la città di Napoli con destinazioni europee. Partendo dall’aeroporto disi potranno raggiungere Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra Luton, Milano Malpensa, Praga, Sofia, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife e Zagabria. Per supportare la domanda, la compagnia disporrà di un aeromobile aggiuntivo portando così la flotta a 5 aeromobili basati, per undi 100 milioni a Napoli per l’inverno 2021 e la creazione di 800per piloti, personale di cabina e ingegneri e la compagnia già si prepara a un’ulteriore crescita per l’estate 2022. Per l’occasione,hato una promozione con tariffe disponibili a ...

Advertising

trolldepresso : RT @Lady_Lizard85: Voglio spezzare una lancia in favore della coppia ripresa su un volo #Ryanair a fare sesso orale. Se vi indignaste per c… - masolinismo : RT @Lady_Lizard85: Voglio spezzare una lancia in favore della coppia ripresa su un volo #Ryanair a fare sesso orale. Se vi indignaste per c… - Leaderdelsettor : RT @Lady_Lizard85: Voglio spezzare una lancia in favore della coppia ripresa su un volo #Ryanair a fare sesso orale. Se vi indignaste per c… - mcbeatIes : Leggo 'voglio spezzare una lancia a favore della coppia' riferito a quelli sul volo Ryanair Chiudo Twitter - errecci_ : @Lady_Lizard85 vabe simonetta allora la prossima volta non andare in albergo, tutti qui su twitter vogliamo vederti… -